Головними новинками цього року поза сумнівом будуть електричні Harley-Davidson LiveWire та український байк на батарейках Geon ScrAmper.

Серед мото-новинок сезону 2019 є байки на будь-який смак. Пропонуємо вашій увазі список найгарячіших моделей цього року.

Почнемо з найцікавіших на нашу думку новинок 2019 року батарейних двоколісників від уславленого бренду Harley-Davidson та вітчизняної новинки від Geon, яку презентують наприкінці місяця.

Harley-Davidson LiveWire

Для світової мото-спільноти Harley-Davidson дебют електричного мотоцикла LiveWire став найочікуванішою подією за останні п’ять років, якщо не більше. Вперше електробайк з’явився перед публікою у вигляді концепту в 2014 році. Серійна модель дебютувала на початку січня нинішнього року. Перший електричний “Харлей” виглядає як крузер і має динаміку спортбайка, прискорюючись до першої сотні за 3 секунди. На одному заряді акумуляторів LiveWire здатен проїхати до 225 км. Українські дилери марки поки що не мають новинки у своєму списку пропозицій, а вдома у США енергетичний байк коштує від $29 799.

Geon ScrAmper

Скільки коштуватиме український електричний мотоцикл Geon ScrAmper – поки що не відомо, зате відомі усі характеристики, а автори проекту обіцяють вивести байк на ринок до кінця цього року. Презентація ScrAmper відбудеться в кінці квітня. Електробайк Geon ScrAmper – спільний проект двох українських виробників: Geon та Electromoto. У його конструкції використовується основа від бензинового Geon Scrambler 250 та електричні компоненти власної розробки від Electromoto Ukraine, відомої на ринку під брендами ZEF та Skaut. Заявлений запас ходу становить 140 км, живлення електромотора на 15 кВт (20,4 к.с.) – від батареї на 130 ампер-годин, яку можна буде заряджати від фірмового пристрою на 100% за 3,5 години.

Ducati Diavel 1260

Новий Ducati Diavel 2019 вже встиг отримати престижну нагороду Red Dot Award 2019: Best of the Best. Круізер дещо змінився зовні і отримав дсвітлодіодну оптику. Також у нього форсований двигун, об’єм якого зріс до 1260 куб. см об'ємом Потужність агрегату становить 159 к.с., крутний момент – 129 Нм. Ціна у Європі – близько 19 тисяч євро. Модель очікується у продажу на українському ринку разом з Diavel 1260 S, а також новими Ducati Multistrada 950, Enduro 1260 та Panigale V4 R.

Yamaha Tenere 700

В лінійці Yamaha знову є туристичний ендуро середнього класу – Tenere 700. Байк має нову сталеву рама і 700-кубовий двигун від Yamaha MT-07 потужністю 68 к.с. Європейські продажі моделі стартують у липні з початковим цінником у 10 тисяч євро при ранньому бронюванні.

BMW S1000RR

Потужний спортбайк від BMW отримав повністю новий двигун потужністю у 207 к.с., який розвиває високий крутний в набагато ширшому діапазоні оборотів. Зовні байк також помітно змінився, отримав новий пластиковий обвіс та видозмінену оптику. Всі BMW S1000RR оснащені ABS, квікшіфтером і трекшн-контролем. Виробник називає цей байк “ідеальним партнером на гоночному треку”. Максимальна швидкість – 299 км/год. Новий S1000RR вже представлений в офіційній дилерській мережі BMW в Україні, вартість моделі становить 574 371 гривень.

KTM 790 Adventure

Стріт-нейкед KTM Duke 790 обзавівся позашляховим товаришем. 790 Adventure оснащений таким же 95-сильним мотором і важить 189 кг. У стандартній версії ходи підвісок складають 200 мм, а у виконанні Adventure R – 240 мм. ABS з позашляховим режимом і трекшн-контроль входять в базову комплектацію моделі, яка коштує в Україні 445 500 гривень.

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro

Стріт-файтер MV Agusta Brutale отримав літрову версію з 200-сильним мотором від спортбайка F4 RC. Максимальна швидкість новинки становить 300 км/год. До мотосалону українського дилера марки новинка навряд чи дістанеться, оскільки модифікацію Serie Oro випустять лімітованою серією в 300 одиниць, але замовити цей байк можна. У Європі модель коштує приблизно 41 тисячу євро.

Kawasaki Ninja ZX-10R KRT Replica

Оновлений літровий ZX-10R у виконанні KRT Replica (стилізований під трековий) прибув в Україну разом з молодшим Ninja 650. Чотирициліндровий 998-кубовий мотор Ninja ZX-10R розвиває 200 к.с., тоді як у версії KRT Replica є інерційний наддув, який забезпечує додаткові 10 к.с. продуктивності. В Україні модель доступна за 18 тисяч євро.

