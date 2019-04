Главными новинками этого года несомненно будут электрические Harley-Davidson LiveWire и украинский байк на батарейках Geon ScrAmper.

Среди мото-новинок сезона 2019 есть байки на любой вкус. Предлагаем вашему вниманию список самых горячих моделей этого года.

Начнем с наиболее интересных на наш взгляд новинок 2019 года батарейных двухколесников от прославленного бренда Harley-Davidson и отечественной новинки от Geon, которую представят в конце месяца.

Harley-Davidson LiveWire

Для мирового мото-сообщества Harley-Davidson дебют электрического мотоцикла LiveWire стал самым ожидаемым событием за последние пять лет, если не больше. Впервые электробайк появился перед публикой в виде концепта в 2014 году. Серийная модель дебютировала в начале января нынешнего года. Первый электрический “Харлей” выглядит как крузер и имеет динамику спортбайка, ускоряясь до первой сотни за 3 секунды. На одном заряде аккумуляторов LiveWire способен проехать до 225 км. Украинские дилеры марки пока что не имеют новинки в своем списке предложений, а дома в США энергетический байк стоит от $29 799.

Geon ScrAmper

Сколько будет стоить украинский электрический мотоцикл Geon ScrAmper – пока не известно, зато известны все характеристики, а авторы проекта обещают вывести байк на рынок до конца этого года. Презентация ScrAmper состоится в конце апреля. Электробайк Geon ScrAmper – совместный проект двух украинских производителей: Geon и Electromoto. В его конструкции используется основа от бензинового Geon Scrambler 250 и электрические компоненты собственной разработки от Electromoto Ukraine, известной на рынке под брендами ZEF и Skaut. Заявленный запас хода составляет 140 км, питание электромотора на 15 кВт (20,4 к. С.) - от батареи на 130 ампер-часов, которую можно будет заряжать от фирменного устройства на 100% за 3,5 часа.

Ducati Diavel 1260

Новый Ducati Diavel 2019 уже успел получить престижную награду Red Dot Award 2019: Best of the Best. Круизер несколько изменился внешне и получил светодиодную оптику. Также у него форсированный двигатель, объем которого вырос до 1260 куб. см объемом мощность агрегата составляет 159 к. С., крутящий момент-129 Нм. Цена в Европе – около 19 тысяч евро. Модель ожидается в продаже на украинском рынке вместе с Diavel 1260 S, а также новыми Ducati Multistrada 950, Enduro 1260 и Panigale V4 R.

Yamaha Tenere 700

В линейке Yamaha снова есть туристический эндуро среднего класса – Tenere 700. Байк имеет новую стальную раму и 700-кубовый двигатель от Yamaha MT-07 мощностью 68 л.с. Европейские продажи модели стартуют в июле с начальным ценником в 10 тысяч евро при раннем бронировании.

BMW S1000RR

Мощный спортбайк от BMW получил полностью новый двигатель мощностью в 207 л. с., который развивает высокий крутящий в гораздо более широком диапазоне оборотов. Внешне байк также заметно изменился, получил новый пластиковый обвес и видоизмененную оптику. Все BMW S1000RR оснащены ABS, квикшифтером и трекшн-контролем. Производитель называет этот байк “идеальным партнером на гоночном треке”. Максимальная скорость – 299 км/час. Новый S1000RR уже представлен в официальной дилерской сети BMW в Украине, стоимость модели составляет 574 371 гривен.

KTM 790 Adventure

Стрит-нейкед KTM Duke 790 обзавелся внедорожным товарищем. 790 Adventure оснащен таким же 95-сильным мотором и весит 189 кг. В стандартной версии ходы подвесок составляют 200 мм, а в исполнении Adventure R – 240 мм. ABS с внедорожным режимом и трэкшн-контроль входят в базовую комплектацию модели, которая стоит в Украине 445 500 гривен.

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro

Стрит-файтер MV Agusta Brutale получил литровую версию с 200-сильным мотором от спортбайка F4 RC. Максимальная скорость новинки составляет 300 км/час. К мотосалона украинского дилера марки новинка вряд ли достанется, поскольку модификацию Serie Oro выпустят лимитированной серией в 300 единиц, но заказать этот байк можно. В Европе модель стоит примерно 41 тысячу евро.

Kawasaki Ninja ZX-10R KRT Replica

Обновленный литровый ZX-10R в исполнении KRT Replica (стилизованный под трековый) прибыл в Украину вместе с младшим Ninja 650. Четырехцилиндровый 998-кубовый мотор Ninja ZX-10R развивает 200 к.с., тогда как в версии KRT Replica есть инерционный наддув, который обеспечивает дополнительные 10 л.с. производительности. В Украине модель доступна за 18 тысяч евро.

