Аукционный дом RM Sothebys 11-12 апреля проведет торги в немецком Эссене. Вот топ-15 самых ценных машин по мнению аукционистов.

С молотка пустят впечатляющую коллекцию из более чем 140 автомобилей, среди которых самые старые модели были выпущены в 1970-х.

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Частная коллекция янгтаймеров будет распродана по частям – каждый автомобиль будут торговать отдельно. Аукцион будет проводить дом RM Sothebys в немецком городе Эссен 11-12 апреля. Из всех машин из коллекции, специалисты аукциона выделили 15 наиболее интересных автомобилей.

Фото: избранные модели из коллекции янгтаймеров / RM Sothebys

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