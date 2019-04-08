Якщо вважаєте себе поціновувачем італійських автомобілів – не минайте!

Heritage HUB – це місце, де зібрані дві з половиною сотні автомобілів, які у той чи інший спосіб прославили чотири італійські марки: Fiat, Abarth, Lancia та Alfa Romeo.

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Будівля, у якій розміщено Heritage HUB, сама собою являє частину історії. Експозицію розміщено в італійському місті Турін, на Віа Плаві, де колись знаходились виробниці приміщення Fiat.

Фото: експозиція музею Heritage HUB / FCA

На площі у 145 тисяч квадратних метрів розміщено 250 автомобілів Fiat, Lancia, Abarth і Alfa Romeo від найперших, до машин нового часу. Для експозиції відібрані лише знакові моделі.



Серед них: Lancia Lambda, Fiat 500 Topolino, Fiat 130 Familiar, Fiat X1/23, Fiat Ecobasic, Fiat Campagnola AR 51, Fiat 1100 E, Fiat 124s, Lancia Delta HF Integralе Group A, Fiat S61, Lancia Alfa Sport, Lancia D50, Lancia Beta Montecarlo Turbo, Lancia LC2, Lancia Augusta, Lancia Ardea, Fiat ESV 1500 та 2000, Fiat Barchetta, Lancia Aurelia B20, Lancia Fulvia HF 1600, Lancia Stratos HF та ще багато цікавої техніки.

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