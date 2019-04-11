В чем подвох? Вы не сможете сесть за руль этого автомобиля.

Британская фирма Amalgam выпустила масштабную радиоуправляемую модель суперкара McLaren Senna в масштабе 1:8 с впечатляющим ценником в $13444.

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Детализация игрушечной машины – высшего уровня: фары светятся, дверцы открываются, даже подсветка салона работает ... но ценник в игрушки совсем не детский.

Фото: масштабная модель Amalgam McLaren Senna / Amalgam

Базовая версия масштабной модели McLaren Senna стоит $8324, а за "топовое исполнение" придется выложить тринадцать с половиной тысяч долларов. Напомним, настоящий суперкар стоит около миллиона долларов, а на аукционе стоимость машины достигает двух миллионов – модель была выпущена тиражом в 500 экземпляров, все они уже проданы.

Так, за эти деньги в Украине можно купить новенький кроссовер Renault Duster, например, и вряд ли он нужен тем, кого может заинтересовать Amalgam McLaren Senna.

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