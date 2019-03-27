500 000 деталей конструктора и 5 000 часов понадобилось для создания этой "игрушки".

Компании McLaren и Lego представили миру совместное творение – копию спорткара Senna, выполненную из деталей конструктора в масштабе 1:1.

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Сборка пластикового суперкара длилась пять тысяч часов. На его создание ушло полмиллиона “кубиков” Lego. Модель имеет рабочие фары, информационно-развлекательную систему, функциональные двери и весит на 500 килограммов больше, чем настоящий суперкар McLaren Senna. Над созданием масштабной модели работали 42 специалиста.

Сообщается, что Lego-Senna может воспроизвести аудиозапись старта двигателя реального Senna, а вот настоящих моторов для движения собственным ходом, как Bugatti Chiron из Lego, – не имеет.

Фото: полномасштабная модель McLaren Senna собранная из Lego / McLaren

Наряду с пластиковыми элементами конструкции в пластиковой модели используются и компоненты от настоящей машины – водительское сиденье из углеродного волокна, рулевое колесо, педали, колеса и шины.

Напомним, компания McLaren представила суперкар Senna в декабре 2017 года. Модель выпустят тиражом в 500 экземпляров.

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