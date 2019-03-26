Из любопытства, чтобы рассмотреть ее структуру и строение в разрезе. И оно того стоило. Петролхеди должны это увидеть!

“Шины, как шины – что там смотреть?”, – подумает тот, кто не интересуется чемпионатом Ф1. А тем, кому это интересно, сразу скажем, что гоночные шины болидов Формула 1 совсем не такие, как привычные нам шины.

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Глубина протектора новой летней шины для автомобилей составляет 6-8 мм. Под протектором есть несколько слоев разных материалов для укрепления, металлический корд и еще резина – все это обеспечивает горизонтальной плоскости шины толщину до 20 миллиметров.

Шины болида Формула 1 не имеют протектора, это – слики (гладкие). Зато они имеют сверхпрочный жесткий обд из металлических проволок в структуре шины. И любознательному парню с YouTube-канала Driver61 пришлось изрядно попотеть, затупивши не один диск резака, прежде чем ему удалось разрезать резиновый “бублик” и рассмотреть его изнутри.

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