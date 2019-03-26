З цікавості, аби роздивитись її структуру й будову у розрізі. І воно було того варте. Петролхеди мають це побачити!

“Шини, як шини – що там дивитись?”, – подумає той, хто не цікавиться чемпіонатом Ф1. А тим, кому це цікаво, одразу скажемо, що гоночні шини болідів Формула 1 зовсім не такі, як звичні нам шини.

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Глибина протектора нової літньої шини для автомобілів становить 6-8 мм. Під протектором є кілька шарів різних матеріалів для зміцнення, металевий корд і ще гума – усе це забезпечує горизонтальній площині шини товщину до 20 міліметрів.



Шини боліда Формула 1 не мають протектору, це – сліки (гладенькі). Натомість вони мають надміцний жорсткий обд з металевих дротів у структурі шини. І допитливому хлопцеві з YouTube-каналу Driver61 довелось добряче попотіти, затупивши не один диск різака, перш ніж йому вдалось розрізати гумовий “бублик” і роздивитись його зсередини.

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