Відео виявилось постановочним, та від того не менш кумедним.

Комік Даріус Кінні миттєво прославився на увесь світ, після того, як поширив у соцмережах відеоролик на якому “зловмисник” намагається зайти у рейсовий автобус з банкоматом.

Також цікаво: Екскаватори-трансформери загрібають золото тоннами: галерея фото

Відео було зняте приятелем Даріуса і демонструє досить правдоподібну акторську гру зі сценою “безглуздий злодій”. Банкомат у нього, до речі, не бутафорський, а справжній – Кінні поцупив його біля перукарні, що була поруч з автобусною зупинкою. Хоча злих намірів він не мав і зробив це лише заради сміху. Що у цьому відео справжнє, так це маршрутний автобус з Нью-Джерсі та реакція його водія на спробу перевезти крадений банкомат.

“Усі хочуть бути багатими, та ніхто не хоче допомагати” – так підписав це відео Даріус.



“Це насправді просто жарт”, – сказав Кінні у інтерв’ю виданню Newsweek. Цікаво, що транспортна компанія New Jersey Transit оцінила гумор і поширила відео Даріуса Кінні з купою смайлів у підписі.

Також цікаво: Диски від циркулярки замість коліс: шалене відео нарізання криги на кубики