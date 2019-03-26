Позже выяснилось что видео было постановочное...

Комик Дариус Кинни мгновенно прославился на весь мир, после того, как распространил в соцсетях видеоролик на котором "злоумышленник" пытается зайти в рейсовый автобус с банкоматом.

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Видео было снято приятелем Дариуса и демонстрирует достаточно правдоподобную актерскую игру со сценой "бессмысленный вор". Банкомат у него, кстати, не бутафорский, а настоящий – Кинни украл его у парикмахерской, которая была рядом с автобусной остановкой. Хотя злых намерений он не имел и сделал это только ради смеха. Что в этом видео настоящее, так это маршрутный автобус из Нью-Джерси и реакция его водителя на попытку перевезти ворованный банкомат.

"Все хотят быть богатыми, но никто не хочет помогать" – так подписал это видео Дариус.

"Это на самом деле просто шутка", – сказал Кинни в интервью изданию Newsweek. Интересно, что транспортная компания New Jersey Transit оценила юмор и распространила видео Дариуса Кинни с кучей смайлов в подписи.

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