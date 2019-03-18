Это слишком опасно, чтобы делать дома, поэтому лучше посмотреть на безумцев, которые решились на такое.

Чего не сделаешь, ради просмотров на YouTube... Ребята с канала Beyond the press, например, поменяли колеса автомобиля на дисковые пилы.

И своего таки добились, потому что видео уже собрало более 2,3 миллиона просмотров. Ребята из Финляндии установили на полноприводный универсал Subaru Legacy четыре дисковые пилы из стали. Вес каждого диска с зазубринами составляет 35 кг. И то, что они делают со льдом замерзшего озера выглядит крайне эффектно. Однако мы настоятельно советуем не повторять подобного дома.



