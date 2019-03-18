Це надто небезпечно, аби робити вдома, тож краще подивитись на безумців, що зважились на таке.

Чого не зробиш, заради переглядів на YouTube… Хлопці з каналу Beyond the press, наприклад, поміняли колеса автомобіля на дискові пили.

І свого таки домоглись, бо відео вже зібрало більше 2,3 мільйонів переглядів. Хлопці з Фінляндії встановили на повнопривідний універсал Subaru Legacy чотири дискові пили зі сталі. ввага кожного диску з зазубринами становить 35 кг. І те, що вони роблять з льодом замерзлого озера виглядає вкрай ефектно. Однак ми наполегливо радимо не повторювати подібного вдома.



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