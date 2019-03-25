Золотодобывающая компания заказала команде художников корпоративный календарь. Вот что из этого вышло.

На портале Behance появилась отличная работа студии CreativePeople Agency для золотодобывающей компании, в которой художники изобразили тяжелую карьерную технику в виде трансформеров.

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"Это, безусловно, самый необычный наш проект", – говорят авторы календаря. "Мы взяли за основу реальные фотографии мест, где ведется добыча золота. Эти инопланетные пейзажи призывали нас добавить что-то необычное. Но мы хотели придерживаться его естественного вида. Мы представляли, как могут выглядеть машины для добычи золота. Работа в таких условиях – задача для героев, поэтому наши персонажи – это смелые роботы, для которых нет непреодолимых задач ".

Фото: арт-календарь от CreativePeople Agency / Behance

Потрясающая работа!

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