Золотовидобувна компанія замовила команді художників корпоративний календар. Ось що з того вийшло.

На порталі Behance з’явилась відмінна робота студії CreativePeople Agency для золотовидобувальної компанії, у якій художники зобразили важку кар’єрну техніку у вигляді трансформерів.

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“Це, безумовно, найбільш незвичайний наш проект”, – кажуть автори календаря. “Ми узяли за основу реальні фотографії місць, де ведеться видобуток золота. Ці іншопланетні пейзажі закликали нас додати щось незвичайне. Але ми хотіли дотримуватися його природного вигляду. Ми уявляли, як можуть виглядати машини для видобутку золота. Робота в таких умовах – завдання для героїв, тому наші персонажі – це сміливі роботи, для яких немає нездоланних завдань”.

Фото: арт-календар від CreativePeople Agency / Behance

Приголомшлива робота!

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