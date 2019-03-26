Динаміка старого радянського седана тепер така ж, як у головного конкурента "Лансера" – Subaru WRX STI.

На одній з українських електронних дошок оголошень з’явилась об’ява про продаж автомобіля “Москвич 2140” 1985 року. У нього незвичайний вигляд і технічні характеристики.

Також цікаво: Старий "Запорожець" прокачали двигуном від Subaru

Тюнінгований “Москвіч” продають у Білій Церкві. Автомобіль виставлено на продаж з ціною у 5200 доларів. Під капотом у нього 2,5-літровий двигун BMW. Також від баварських машин “Москвіч” отримав компоненти підвіски, гальма, рульове управління і салон. А потужності нового двигуна достатньо, аби радянська чотиридверка розганялась до першої (і не останньої) сотні за 5,2 секунди. Рівно стільки ж потрібно для розгону Subaru Impreza WRX STI, наприклад.

Фото: “Москвіч 2140” з двигуном BMW / ТопЖир

Хоча на фото можна побачити, що на дверних картах збереглись механічні склопідйомники, цю функцію тепер виконують електричні приводи. Також в машині з’явились магнітола з CD-програвачем і сабвуфером. Вікна тоновані плівкою.

Також цікаво: У Японії знайшли колекційний ЛуАЗ