Мініатюрний позашляховик ЛуАЗ-969М має майже ідеальний стан.

В одній з автомайстерень у Японії був помічений абсолютно незвичайний для цих широт автомобіль – український всюдихід ЛуАЗ-969М.

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Світлини з ЛуАЗ-969М у Японії були нещодавно опублікувані в Facebook-спільноті “Українські автомобілі”, а зроблені вони ще у 2016 році, повідомляє ТопЖир.

Фото: ЛуАЗ-969М у Японії / ТопЖир

Позашляховик знаходиться в майстерні Abarth Carrozzeria Macio Yajima. Там його називають легким і компактним українським позашляховиком для армії.

Український позашляховик має близький до ідеального стані і, скоріш за все, є частиною приватної колекції. З інформації про українську машину у Японії відомо лише те, що потрапила вона туди з Австрії.

Нагадаємо, ЛуАЗ-969М випускали з 1979 по 1992 роки. Його оснащували 1,2-літровим 40-сильним двигуном і 4-ступінчастою МКПП. Свого часу його експортували до кількох країн Європи.

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