Запорізький Автомобілебудівний Завод запустив виробнцтво автобуса малого класу ЗАЗ А08.

Новий автобус ЗАЗ А08 є модифікацією моделі ЗАЗ IVAN і став третім у лінійці вітчизняного виробника.

Запорізький автомобілебудівний завод, розширює асортимент продукції і починає виробництво нового автобуса малого класу ЗАЗ А08. Новинка пповнить модельний ряд виробника, у якому наразі вже є автобус малого класу ЗАЗ А07 та середнього класу – ЗАЗ А10.

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Основне призначення моделі ЗАЗ А08 – експлуатація на приміських маршрутах. Пізніше протягом року виробник представить модифікацію цього автобуса для перевезення школярів.

Новинка побудована на базі шасі Asia Star, а конструкція кузова – власної розробки. Автобус ЗАЗ А08 оснащується турбодизельним двигуном Weichai об'ємом 3 л, який має потужність у 103 к.с. і крутний момент у 400 Нм. Двигун, що відповідає екологічному стандарту Євро-5, агрегатується пятиступінчатою КПП. Автобус також обладнаний кермом з гідропідсилювачем, двоконтурною пневматичною гальмівною системою Knorr-Bremse / Wabco, системами ABS та ESP.

Фото: автобус ЗАЗ А08 / ЗАЗ

В оздобленні салону автобуса використані антивандальні матеріали. Місткість салону – 43 пасажири, з них 28 можуть їхати сидячи. В якості стандартного обладнання встановлено автономний обігрівач, а в якості опції доступний кондиціонер салону.

Габаритні розміри автобуса ЗАЗ А08 становлять 7760/2430/2990 міліметрів у довжину, ширину і висоту, відповідно; колісна база – 3800 міліметрів. Передня і задня вісь автобуса обладнані залежними підвісками на двох напівеліптичних ресорах з стабілізаторами поперечної стійкості і двома амортизаторами.

Новий автобус ЗАЗ А08 буде презентовано в рамках виставки City Trans Ukraine – 2019, котра відбудеться у Києві 28 і 29 березня.

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