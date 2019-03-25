Запорожский автомобилестроительный завод запустил пр-во автобуса малого класса ЗАЗ А08.

Новый автобус ЗАЗ А08 является модификацией модели ЗАЗ IVAN и стал третьим в линейке отечественного производителя.

Запорожский автомобилестроительный завод, расширяет ассортимент продукции и начинает производство нового автобуса малого класса ЗАЗ А08. Новинка пополнит модельный ряд производителя, в котором сейчас уже есть автобус малого класса ЗАЗ А07 и среднего класса – ЗАЗ А10.

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Основное назначение модели ЗАЗ А08 – эксплуатация на пригородных маршрутах. Позже в течение года производитель представит модификацию этого автобуса для перевозки школьников.

Новинка построена на базе шасси Asia Star, а конструкция кузова – собственной разработки. Автобус ЗАЗ А08 оснащается турбодизельным двигателем Weichai объемом 3 л, который имеет мощность в 103 л.с. и крутящий момент в 400 Нм. Двигатель, отвечающий экологическому стандарту Евро-5, агрегатируется пятиступинчатою КПП. Автобус также оборудован рулем с гидроусилителем, двухконтурной пневматической тормозной системой Knorr-Bremse/Wabco, системами ABS и ESP.

Фото: автобус ЗАЗ А08 / ЗАЗ

В оснащении салона автобуса использованы антивандальные материалы. Вместимость салона – 43 пассажира, из них 28 могут ехать сидя. В качестве стандартного оборудования установлен автономный обогреватель, а в качестве опции доступен кондиционер салона.

Габаритные размеры автобуса ЗАЗ А08 составляют 7760/2430/2990 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно; колесная база – 3800 миллиметров. Передняя и задняя ось автобуса оборудованы зависимыми подвесками на двух полуэллиптических рессорах с стабилизаторами поперечной устойчивости и амортизаторами.

Новый автобус ЗАЗ А08 будут представлен в рамках выставки City Trans Ukraine – 2019, которая состоится в Киеве 28 и 29 марта.

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