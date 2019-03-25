В рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в г.Киеве, с 18 по 24 марта 2019 года, сотрудниками коммунального предприятия перемещены на специальную площадку 39 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

В КП “Центр организации дорожного движения” круглосуточно работают грузовые автомобили-эвакуаторы с краном-манипулятором и экипажем в составе водителей и стропальщиков, которые обеспечивают загрузку, перевозкиу и разгрузку транспортных средств.

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Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КуОАп, в том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КуОАп (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КуОАп (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КуОАп (Совершение дорожно-транспортного проишествия), ст. 126 КуОАп (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины “Об исполнительном производстве”.

Информацию о временно задержанных транспортных средствах можно получить, позвонив по номеру 102.