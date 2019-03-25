По мнению активистов, стоимость переоформления машины с иностранной регистрацией должна составлять 10% от цены транспортного средства. Сейчас легализация таких авто происходит за 250-650% от таможенной стоимости.

В Украине прошел пробег “Авто Евро Силы” в поддержку законопроекта о снижении стоимости на переоформление машин с иностранной регистрацией. Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщили представители организации.

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Акция прошла в Харькове. Участники мероприятия отмечают, что проблема доступности транспортных средств в нашей стране не решена.

“10% за переоформление от суммы авто – это реальная цифра, которая позволит и наполнить бюджет страны и решить проблему более 1 млн авто, ввезенных в Украину, и не растаможенных до сих пор”, – говорится в публикации.

Судя по видео и фото, опубликованных в соцсетях, участниками акции стали около сотни водителей.