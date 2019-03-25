На думку активістів, вартість переоформлення машини з іноземною реєстрацією повинна складати 10% від ціни транспортного засобу. Зараз легалізація таких авто відбувається за 250-650% від митної вартості.

В Україні пройшов пробіг “Авто Євро Сили” на підтримку законопроекту про зниження вартості на переоформлення машин з іноземною реєстрацією. Про це на сторінці в соціальній мережі Facebook повідомили представники організації.

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Акція пройшла у Харкові. Учасники заходу зазначають, що проблема доступності транспортних засобів в нашій країні не вирішена.

“10% за переоформлення від суми авто – це реальна цифра, яка дозволить і наповнити бюджет країни і вирішити проблему більш 1 млн авто, завезених в Україну, і не розмитнених досі”, – йдеться в публікації.

Судячи з відео та фото, опублікованих в соцмережах, учасниками акції стали близько сотні водіїв.