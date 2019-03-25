Миниатюрный внедорожник ЛуАЗ-969М имеет почти идеальное состояние.

В одной из автомастерских в Японии был замечен совершенно необычный для этих широт автомобиль – украинский вездеход ЛуАЗ-969М.

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Фотографии ЛуАЗ-969М в Японии были недавно опубликованы в Facebook-сообществе “Отечественные автомобили”, а сделаны они еще в 2016 году, сообщает ТопЖир.

Фото: ЛуАЗ-969М в Японии / ТопЖир

Внедорожник находится в мастерской Abarth Carrozzeria Macio Yajima. Там его называют легким и компактным украинским внедорожником для армии.

Украинский внедорожник имеет близкое к идеальному состояние и, скорее всего, является частью частной коллекции. Из информации об украинской машине в Японии известно лишь то, что попала она туда из Австрии.

Напомним, ЛуАЗ-969М выпускали с 1979 по 1992 годы. Его оснащали 1,2-литровым 40-сильным двигателем и 4-ступенчатой МКПП. В свое время его экспортировали в несколько стран Европы.

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