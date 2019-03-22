Что может быть общего у украинского хэтчбека с итальянским кроссовером? Верно – китайские компоненты.

На автосалоне в Женеве малоизвестная итальянская компания DR Automobiles представила новый электрический кроссовер 3EV. Оказалось, что у него общие корни с ЗАЗ.

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Электро-кроссовер DR 3EV создан на основе Chery Tiggo 2, который, в свою очередь, взял платформу хэтчбека Chery Very. Последний известный в Украине под названием ZAZ Forza. Итальянцы изменили облик китайского кроссовера так, что его трудно узнать в DR 3EV. Внутри автомобиль также выглядит иначе, не в последнюю очередь благодаря отделке дорогими материалами.

Фото: электрический кроссовер DR 3EV / ТопЖир

Итальянский кроссовер оснащается 122-сильным электромотором и блоком литий-ионных аккумуляторов на 54,3 кВт*ч, который позволяет преодолевать около 400 км без подзарядки. Восстановить заряд батарей от домашней сети можно за 6-8 часов, а скоростная станция позволяет пополнить заряд на 80% за 1:00.

Производитель назвал стоимость электрокара в Италии и она оказалась более чем вдвое больше ценника Chery Tiggo 2 – 37 500 евро.

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