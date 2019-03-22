Porsche presents the 2020 Cayenne Coupe

С появлением на рынке Porsche Cayenne Coupe 2020, большая немецкая четверка полностью укомплектована в классе кросс-купе.

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Компания Porsche представила на специальном мероприятии в американском городе Атланта совершенно новую для себя модель – Cayenne Coupe.

Фото: презентация Porsche Cayenne Coupe 2020 / Porsche

Его появление было лишь вопросом времени, поскольку все необходимое для этого у штутгартского производителя было. Но главное – показатели продаж купеобразных кроссоверов Mercedes-Benz, BMW и Audi демонстрировали высокий спрос на такие автомобили.

Кузов и салон 2020 Cayenne Coupe

Фото: базовое исполнение Cayenne Coupe / Porsche

Рецепт приготовления Cayenne Coupe таков: возьмите Porsche Cayenne, срежьте ему заднюю часть крыши под острым углом, чтобы занизить крышу на 20 сантиметров; расширяйте задние колесные арки до получения нужного визуального эффекта; добавьте новое убранство и опции по вкусу. Внутри установите четыре спортивных сиденья и снова добавьте опций; украсьте панорамной крышей, большими дизайнерскими дисками на 20 дюймов и покрасьте в свежие цвета кузов. Подавайте горячим.

Моторы Porsche Cayenne Coupe

Все выполнения "Кайен Куп" получили Sport Chrono Package в качестве стандартного оснащения. В начале продаж модель будет предлагаться с парой уже знакомых моторов.

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Трехлитровый моно-турбо V6, как и в стандартном Cayenne, производит 335 л.с. и 450 Нм крутящего момента. От 0 до сотни Cayenne Coupe с таким мотором разгоняется за 5,7 секунд. Опциональный пакет облегчения автомобиля позволит улучшить это время до 5,6 секунд. Максимальная скорость Cayenne Coupe с этим мотором – 240 км/ч.

Фото: Porsche Cayenne Coupe Turbo / Porsche

В исполнении Cayenne Coupe Turbo с 4-литровым битурбо V8 кроссовер имеет в запасе 541 л.с. и 770 Нм. Четырехлитровый двигатель позволяет набирать первую сотню за 3,7 секунды и может разгоняться до максимальных 285 км/ч.

Комплектации и цены Porsche Cayenne Coupe

В базовом оснащении Cayenne Coupe оснащен большой панорамной крышей площадью 2,16 кв.м. За доплату вместо нее можно получить облегченную из углеволокна. Также в арсенале новинки значится спойлер на крыше и активное антикрыло на двери багажника, выдвигающейся когда автомобиль движется со скоростью 90 км/ч и выше.

Porsche Cayenne Coupe 2020 появится в продаже в США этой осенью, а сделать заказ у дилеров можно уже сейчас. Цены стартуют с отметки 75 300 долларов за Cayenne Coupe и 130 100 за версию Turbo.

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