Porsche представила новий купеподібний кросовер. Як завжди, розкішний і спортивний.

З появою на ринку Porsche Cayenne Coupe 2020, велика німецька четвірка повністю укомплектована у класі крос-купе.

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Компанія Porsche представила на спеціальному заході в американському місті Атланта абсолютно нову для себе модель – Cayenne Coupe.

Фото: презентація Porsche Cayenne Coupe 2020 / Porsche

Його поява була лише питанням часу, оскільки усе необхідне для цього у штутгартського виробника було. Та головне – показники продажів купеподібних кросоверів у Mercedes-Benz, BMW та Audi демонстрували високий попит на такі автомобілі.

Кузов та салон 2020 Cayenne Coupe

Фото: базове виконання Cayenne Coupe / Porsche

Рецепт приготування Cayenne Coupe такий: візьміть Porsche Cayenne, зріжте йому задню частину даху під гострим кутом, щоб занизити покрівлю на 20 сантиметрів; розширюйте задні колісні арки до отримання потрібного візуального ефекту; додайте нове оздоблення та опції за смаком. Всередині встановіть чотири спортивних сидіння і знову додайте опцій; прикрасьте панорамним дахом, великими дизайнерськими дисками на 20 дюймів та пофарбуйте у свіжі кольори кузову. Подавайте гарячим.

Мотори Porsche Cayenne Coupe

Усі виконання “Кайен Куп” отримали Sport Chrono Package у якості стандартного оснащення. На початку продажів модель пропонуватиметься з парою вже знайомих моторів.

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Трилітровий моно-турбо V6, як і в стандартного Cayenne, продукує 335 к.с. і 450 Нм крутного моменту. Від 0 до сотні Cayenne Coupe з таким мотором розганяється за 5,7 секунд. Опційний пакет полегшення автомобіля дозволить покращити цей час до 5,6 секунд. Максимальна швидкість Cayenne Coupe з цим мотором – 240 км/год.

Фото: Porsche Cayenne Coupe Turbo / Porsche

У виконанні Cayenne Coupe Turbo з 4-літровим бітурбо V8 кросовер має у запасі 541 к.с. та 770 Нм. Чотирилітровий двигун дозволяє набирати першу сотню за 3,7 секунди і може розганятись до максимальних 285 км/год.

Комплекетації та ціни Porsche Cayenne Coupe

У базовому оснащенні Cayenne Coupe оснащений великим панорамним дахом площею 2,16 кв.м. За доплату замість неї можна отримати полегшену покрівлю з вуглеволокна. Також в арсеналі новинки значиться спойлер на даху і активне антикрило на дверцятах багажника, що висувається, коли автомобіль рухається зі швидкістю 90 км/год і вище.

Porsche Cayenne Coupe 2020 з'явиться у продажу в США цієї осені, а зробити замовлення у дилерів можна вже зараз. Ціни стартують з відмітки 75 300 доларів за Cayenne Coupe та 130 100 за версію Turbo.

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