Премія, бонус, тринадцята зарплата – називайте це як завгодно, та в будь-якому разі це солідна прибавка до зарплатні.

Компанія Porsche відзвітувала про успішне завершення 2018 фінансового року, а разом з тим повідомила про приємний фінансовий бонус для своїх співробітників у розмірі 9700 євро.

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Означений грошовий бонус не залежить від посади та рівня зарплатні працівників. Виплати отримають близько 25 тисяч співробітників компанії Porsche разом з квітневою зарплатнею. Усього в компанії зараз працює 32 325 співробітників.

Porsche пояснює, що бонус складається з двох частин: €9000 – це премія за продуктивність, а ще €700 – спеціальний внесок до пенсійної схеми VarioRente або особистого пенсійного фонду.

Варто зазначити, що для німецької фірми така практика не є новою: минулого року бонусні виплати становили 9656 євро, за рік до того – 9111 євро, у 2016 році – 8911 євро, а у 2015-му – 8600. Спостерігається стала тенденція до зростання суми.

Також відмітимо, що минулого року Porsche збільшила обсяг поставок нових машин на 4%, а дохід компанії зріс на 10% до 25,8 мільярдів євро.

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