Покупці гіперкарів рідко купують їх у звичаному вигляді – частіше замовляють особливе кольорове виконання, персональне оздоблення та додаткові аксесуари. Усе це може збільшити початкову ціну машини на 50%, а то й більше.

Шведська компанія Koenigsegg повідомила про те, що увесь запланований тираж нового гіперкара Jesko вже розпроданий.

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1600-сильний Koenigsegg Jesko був представлений на Женевському автосалоні 2019. Виробник отримав замовлення на 83 автомобілі ще до того, як гіперкар дістався Швейцарії, а решту – 42 машини, розкупили вже після презентації. Вартість автомобіля у базовому виконанні становить три мільйони доларів.

Фото: Koenigsegg Jesko / Koenigsegg

Виробництво Koenigsegg Jesko розпочнеться на заводі в Енгельхольмі лише в кінці 2020 року. Компанія планує збирати (вручну) по одному автомобілю щотижня. Згідно цього графіку, останній Jesko буде зібраний лише через два з половиною роки, після початку виробництва. Koenigsegg Jesko випускатимуть у двох версіях: трековій і дорожній – 300 Edition. Останній, за непідтвердженою інформацією виробника, зможе розганятися до 483 км/год.

Фото: Koenigsegg Jesko / Motorauthority

Koenigsegg Jesko, названий на честь батька засновника фірми Крістіана фон Кенігсегга, прийшов на зміну найшвидшому автомобілю на планеті – Agera RS. Гіперкар оснащений 5-літровим V8 з двома турбінами, котрий забезпечує йому потужність у 1600 к.с. та 1500 Нм крутного моменту.

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