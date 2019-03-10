Для швидкого знайомства з найкрутішими новинками Женевського автосалону 2019.

Лелека, Акула, Алмаз, Чорна Машина, Кармен, Наталі… Женевська весна цього року видалась багатою на цікаві прем’єри. Ми нарахували чверть сотні нових суперкарів та GT. Серед числених концептів чимало вражаючих серійних моделей.

Концепт Aston Martin Vanquish Vision передвіщє серійний суперкар, виробництво якого розпочнеться у 2022 році. Автомобіль оснащуватиметься бензиновим V6 з парою турбін. Решту технічних подробиць компанія поки що тримає у таємниці.

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Aston Martin AM-RB 003 оснащений гібридною силовою установкою з бітурбомотором V6. Технічні характеристики двигуна поки не розголошуються і стануть відомі ближче до офіційного старту продажів, наміченого на 2021 рік. Модель позиціонується на щабель нижче за Valkyrie.

Arcfox GT – новий суперкар від китайського концерну BAIC. Дорожня версія автомобіля оснащується чотирма електромоторами загальною потужністю у 1005 к.с., котрі забезпечують йому прискорення до сотні за 2,59 секунди. Трекова ж версія моделі, представлена на фото у синьому кольорі, має у запасі 1609 к.с. потужності.

Audi R8 Decennium – спеціальна версія суперкара, присвячена 10-літтю використання мотора V10 у цьому автомобілі. Автомобіль отримав 20-дюймові колісні диски бронзового кольору і ексклюзивний відтінок для кузову – Daytona Gray. Decennium, тобто Десятиліття, створений на основі топової комплектації суперкара, що означає 5,2-літровий V10 потужністю у 611 к.с., який вистрілює купе з місця до 100 км/год за 3,1 секунди і дозволяє розганятись до максимальних 331 км/год.

Приголомшлива кузовна модифікація Bugatti під назвою La Voiture Noire шокувала публіку Женевського автосалону цінником у 12,5 мільйонів доларів. Французький гіперкар має ту ж силову установку, що у Chiron/Divo – 1500-сильний 8-літровий W16 з чотирма турбінами. Автомобіль був створений у єдиному екземплярі, а натхненням для дизайнера стало купе Bugatti Type 57 SC Atlantic першої половини минулого століття.

Ginetta Akula – творіння британського виробника трекових спорткарів. Автомобіль оснащено 6-літровим V8 потужністю у 612 к.с. Вага автомобіля становить усього 1150 кілограмів, а легкий карбоновий кузов побудований довкола вуглецевого монокока, всебічно оптимізований у аеродинамічній трубі. Максимальна швидкість суперкара за данними виробника становить 320 км/год. Ginetta випустить лише 20 суперкарів Akula, вартість кожного становитиме мінімум 445 тисяч доларів і більше половини машин вже розпродано.

Hispano Suiza Carmen створено компанією Hispano Suiza Cars за мотивами історичного купе Hispano Suiza H6C Dubonnet Xenia 1938 року. Суперкар отримав два електричних двигуни, котрі обертають задню вісь, забезпечуючи потужність у 1005 к.с. Від 0 до100 км/год – менш ніж за три секунди і 250 км/год максимальної швидкості. Акумуляторна батареєя на 80 кВт/год забезпечує до 400 км автономного ходу. Фірма вже відкрила прийом замовлень на Carmen, що буде випущена у кількості 19 екземплярів, ціни стартують від півтора мільйона євро, а поставки розпочнуться в червні 2020 року.

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Hispano Suiza Maguari HS1 GTC створено компанією Hispano Suiza Automobile Manufaktur AG. Творці цього суперкара використали атмосферний V10 від Lamborghini Huracan, який посилили парою турбін. У результаті німецький Maguari HS1 GTC, названий на честь лелек з південної Америки, має 1085 к.с. потужності замість 602 і таки “літає”: до першої сотні він розганяється за 2,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на 380 км/год.

Екзотичний спорткар класу GT називається Almas і створений студією Mole Costruzione Artigianale. Концепт передбачає середньомоторне компонування для традиційної силової установки або ж електричної на водневих паливних елементах. Творці прототипа сподіваються знайти постачальника силової установки і випустити Almas обмеженою серією.

Датський суперкар Zenvo TSR-S оснащений 5,8-літровим V8 бітурбо, котрий продукує 1177 к.с. та 1100 Нм. З місця до 100 км/год автомобіль розганяється за 2,8 секунди, а наступну сотню набирає вже за 6,8 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 325 км/год.

Mansory додала гіперкару Bugatti Chiron власного стилю та назву Centuria з новими карбоновими компонентами. Оригінальний 8-літровий W16 з чотирма турбінами та решта техніки гіперкар залишились незмінними – спеціалісти ательє зосередили увагу виключно на стайлінгу.

Родстер Lamborghini Huracan Evo Spyder у Женеві приєднався до представленого раніше одноіменного купе. Автомобіль отримав від Huracan Performante – серцем суперкара став 5,2-літровий атмосферний V10 потужністю 640 к.с. З ним родстер прискорюється до 100 км/год за 3,1 секунди, а другу сотню бере за 9,3 секунди. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster склав компанію Huracan Evo Spyder. Старший брат “Уракана” отримав модифікацію зі зйомним дахом. Автомобіль приводить у рух 770-сильний атмосферний W12, котрий забезпечує йому розгін від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди, а до другої сотні – за 8,8 секунди. Максимальна швидкість сягає 350 км/год.

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Крістіан Фон Кьонігсегг знову вразив автомобільну спільноту новим гіперкаром чи “мегакаром”, як його називають творці. Названий на честь Йеско – батька Крістіана, новий Koenigsegg Jesko прийшов на зміну моделям Agera RS і Regera. Купе оснащується 5-літровим V8 бітурбо, котрий продукує 1280 к.с. потужності, працюючи на звичайному бензині і 1600 к.с. – працюючи на біопаливі Е85. Заявлена максимальна швидкість – 480 км/год. Шведська марка випустить 125 екземплярів Jesko, по 25-50 машин щороку, починаючи з 2020-го. Кожен Koenigsegg Jesko оцінюється щонайменше у 3 мільйони доларів.

Gumpert Nathalie – електрокар з гідрогенною силовою установкою. Автомобіль приводять у рух чотири електромотори, котрі забезпечують суперкару прискорення до 100 км/год за 2,5 секунди та максималку у 300 км/год.

Електричний болід Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 створений для участі у перегонах Formula E. Він оснащений тяговою батареєю на 52 кіловат-години та електромотором потужністю у 335 к.с. Враховуючи вагу машини у 900 кілограмів, такої потужності достатньо для прискорення до 100 км/год за 2,7 секунди. Максимальна швидкість боліда становить 280 км/год.

Електричний суперкар Piëch Mark Zero Electric GT обіцяє запас ходу у 500 км і прискорення до сотні за 3,2 секунди. Автомобіль оснащено силовою установкою з трьох електромоторів – одному спереду, і парою на задній осі, кожен з яких генерує 201 к.с. потужності. Автори Mark Zero стверджують, що відновити запас енергії на 80% можна за 4,4 хвилини.

Перший автомобіль Pininfarina під власною маркою отримав назву на честь засновника фірми – Battista. А серцем гіперкара стала електрична силова установка хорватської компанії Rimac потужністю у 1900 к.с. Творці автомобіля стверджують, що Battista здатна прискорюватись до 100 км/год менш, ніж за 2 секунди, а третю сотню набирати менш ніж за 12 секунд.

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Тримісний гіперкар McLaren Speedtail – найшвидший автомобіль марки на сьогоднішній день, заявлений максимум – 403 км/год. Під обтічним кузовом криється гібридна силова установка на основі 4-літрового V8 твін-турбо, котра продукує 1035 к.с. потужності і 1149 Нм крутного моменту. Творці автомобіля стверджують, що швидкість у 300 км/год Speedtail здатен розвивати вже за 12,8 секунд після старту. Компанія McLaren повідомила, що вже продала 106 екземплярів новинки, хоча стартова вартість моделі становить 2,2 мільйони доларів, а виробництво розпочнеться тільки у 2020 році.

McLaren MSO 720S Spider являє собою спецверсію моделі від спортивного підрозділу бренду. Автомобіль має особливе забарвлення кузову й салону, а технічна частина лишилась стоковою – 4-літровий твін-турбо V8 генерує 710 к.с. потужності, забезпечуючи родстеру вистріл до першої сотні за 2,8 секунди і 341 км/год максимальної швидкості.

Новий суперкар стайні McLaren – 600LT Spider має не найпотужніший двигун, порівняно з більшістю автомобілів у цьому списку. Однак його 592 “коней” цілком достатньо, аби машина масою у 1297 кілограмів розганялась до 100 км/год за 2,8 секунди. максимальна швидкість – 324 км/год з піднятим дахом.

Кузовна мануфактура Carrozzeria Touring Superleggera показала відкриту версію купе Sciàdipersia, представленого минулого року також у Женеві. В основі Sciàdipersia Cabriolet, як і раніше, лежить купе Maserati GranTurismo. Оскільки свої машини мануфактура будує на шасі замовника, двигун може бути яким завгодно, однак у базовому варіанті це стандартний агрегат Maserati – атмосферний V8 ємністю 4,7 літрів. Потужність двигуна становить 454 к.с., привід – задній. Автори Sciàdipersia Cabriolet говорять, що прискорення до 100 км/год займає менше 5 секунд, а максимальна швидкість сягає 288 кілометрів на годину.

Puritalia Berlinetta – один з небагатьох плагін-гібридів у секторі суперкарів. Силова установка машини складається з 5-літрового V8 потужністю у 730 к.с., розміщеного під капотом, та електромотора на задній осі, а загальна продуктивність становить 951 к.с. Творці Berlinetta обіцяють їй прискорення до 100 км/год за 2,7 секунди і максимальну швидкість у 335 км/год. Виробництво моделі буде обмежено 150 одиницями, початкова вартість автомобіля становить 553 тисячі євро.

Bentley Continental GT Number 9 By Mulliner – це спеціальна серія Continental, котру вручну збирають у ательє Mulliner. Усього буде випущено 100 таких машин. Їх відрізняють особливий колір карбонового кузову, шматочок деревини від історичного боліда Bentley Blower минулого століття, котрий виступав під №9 у перегонах Le Mans, оздоблення справжнім золотом та високий цінник. З технічної точки зору автомобіль залишився незмінним: під капотом працює 6-літровий W12 TSI потужністю у 626 к.с., котрий прискорює купе від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди і дозволяє розвивати максимальні 333 км/год.

Нова модель Ferrari F8 Tributo прийшла на заміну 488 GTB. Суперкар оснащений 710-сильним твін-турбо V8 ємністю 3,9 літри. До сотні купе розганяється за 2,9 секунди, а максимальна швидкість сягає 340 км/год. Перші поставки Ferrari F8 Tributo клієнтам очікуються в кінці нинішнього – на початку наступного року.

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