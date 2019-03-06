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Компанія Mitsubishi представила на Женевському автосалоні концепт Engelberg Tourer – прообраз четвертого покоління кросовера Outlander, вихід якого призначений на наступний рік.

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Фото: прототип Mitsubishi Engelberg Tourer на стенді GIMS 2019 / Сarscoops

Engelberg Tourer названий на честь гірськолижного курорту в Швейцарії. У дизайні концепта присутньо чимало візуально масивних елементів, що надає йому досить брутального вигляду. В той же час самі японці називають Engelberg “елегантним і функціональним кросовером” з просторим салоном.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi

В арсеналі Engelberg Tourer модифікована гібридна установка від актуального Outlander PHEV, котра включає 2,4-літровий бензиновий “атмосферник” та по одному електромотору на кожній осі. Повнопривідний кросовер здатен долати до 70 км виключно на електричній тязі, а загальний запас ходу з повним баком і зарядженою батареєю складає 700 км.

Разом з концептом Engelberg Tourer компанія Mitsubishi представила європейцям свою енергетичну екосистему під назвою Dendo Drive House (DDH). Вона може бути встановлена в будинку або гаражі, аби автоматично виконувати генерацію, зберігання і обмін енергією між будинком і автомобілями. У Європі система DDH з‘явиться у продажу вже цього року.

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