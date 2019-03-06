Наэлектризованный "бриллиант" магнитом притягивает взгляды и сулит немало утешения тем, кто им будет владеть.
Компания Mitsubishi представила на Женевском автосалоне концепт Engelberg Tourer – прообраз четвертого поколения кроссовера Outlander, выход которого назначен на следующий год.
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Фото: прототип Mitsubishi Engelberg Tourer на стенде GIMS 2019 / Сarscoops
Engelberg Tourer назван в честь горнолыжного курорта в Швейцарии. В дизайне концепта присутствует много визуально массивных элементов, что придает ему довольно грубого вида. В то же время сами японцы называют Engelberg “элегантным и функциональным кроссовером” с просторным салоном.
Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi
В арсенале Engelberg Tourer модифицированная гибридная установка от актуального Outlander PHEV, которая включает 2,4-литровый бензиновый “атмосферник” и по одному электромотору на каждой оси. Полноприводный кроссовер способен преодолевать до 70 км исключительно на электрической тяге, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей составляет 700 км.
Вместе с концептом Engelberg Tourer компания Mitsubishi представила европейцам свою энергетическую экосистему под названием Dendo Drive House (DDH). Она может быть установлена в доме или гараже, чтобы автоматически выполнять генерацию, хранение и обмен энергией между домом и автомобилями. В Европе система DDH появится в продаже уже в этом году.
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