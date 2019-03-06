Потрясающий дизайн, 1900 лошадей и ни миллиграмма вредных выбросов – этот автомобиль достоин имени Фарины.

На международном автосалоне в Женеве компания Automobili Pininfarina представила электрический гиперкар Battista. Автомобиль получил электрическую силовую установку от хорватской компании Rimac мощностью в 1900 лошадей.

Battista – первая полностью самостоятельная модель культового кузовного ателье Pininfarina. Экстремальный гиперкар стал самым мощным итальянским автомобилем из когда-либо выпущенных.

Фото: Pininfarina Battista / Motor1

Над автомобилем работала команда специалистов, которые приложили руку к созданию таких знаковых машин, как Bugatti Chiron, Ferrari Sergio, Lamborghini Urus, McLaren P1, Mercedes-AMG Project One, Pagani Zonda и Porsche Mission E. Название автомобиль получил в честь основателя марки – Джованни Баттисты Фарины по прозвищу Пинин – Малый.

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Силовая установка Pininfarina Battista – от хорватской фирмы Rimac: она использует 4-мотор-колеса общей мощностью в 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. Создатели гиперкара утверждают, что купе способно ускоряться до 100 км/ч менее, чем за 2 секунды, а третью сотню набирать за 11 с хвостиком секунд.

Фото: размещение батарей электрического гиперкара Battista / Automobili Pininfarina

Максимальная скорость машины не проверялась в реальных условиях, но в паспорте прописана цифра 350 км/час. Аккумуляторные батареи (также от Rimac) емкостью 120 кВт/ч позволяют гиперкару преодолевать до 450 км на одном заряде.

Фото: Pininfarina Battista / Automobili Pininfarina

Оригинальный интерьер Battista ориентирован на водителя: вокруг его кресла расставлены сразу три экрана. Самая актуальная информация (например, скорость движения) выводится на центральный дисплей, а на боковых могут быть размещены имитация приборной панели и данные навигационной системы.

На своем стенде в Женеве Pininfarina покажет сразу три машины Battista с кузовами, выполненными в сером, синем и белом оттенках. Для демонстрации возможностей персонализации гиперкара под конкретного покупателя, мол.

Pininfarina сообщила, что выпустит 150 таких автомобилей. К слову, столько же электрических гиперкаров выпустит и вышеупомянутая хорватская фирма Rimac. Стоимость итальянского новичка пока не объявлена, но можно быть уверенным, что все автомобили уже давно раскуплены коллекционерами, хотя производство стартует только в 2020 году.

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