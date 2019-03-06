Приголомшливий дизайн, 1900 коней і жодного міліграма шкідливих викидів – цей автомобіль гідний імені Фаріни.

На міжнародному автосалоні в Женеві компанія Automobili Pininfarina представила електричний гіперкар Battista. Автомобіль отримав електричну силову установку від хорватської компанії Rimac потужністю у 1900 коней.

Battista – перша повністю самостійна модель культового кузовного ательє Pininfarina. Екстремальний гіперкар став найпотужнішим італійським автмообілем з будь-коли випущених.

Фото: Pininfarina Battista / Motor1

Над автомобілем працювала команда фахівців, котрі доклали руку до створення таких знакових машин, як Bugatti Chiron, Ferrari Sergio, Lamborghini Urus, McLaren P1, Mercedes-AMG Project One, Pagani Zonda та Porsche Mission E. Назву автомобіль отримав на честь засновника марки – Джованні Баттіста Фаріни на прізвисько Пінін – Малий.

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Силова установка Pininfarina Battista – від хорватської фірми Rimac: вона використовує 4-мотор-колеса загальною потужністю у 1900 кінських сил і 2300 Нм крутного моменту. Творці гіперкара стверджують, що купе здатне прискорюватися до 100 км/год менш, ніж за 2 секунди, а третю сотню набирати за 11 з хвостиком секунд.

Фото: розміщення батарей електричного гіперкара Battista / Automobili Pininfarina

Максимальна швидкість машини не перевірялась в реальних умовах, та в паспорті прописана цифра 350 км/год. Акумуляторні батареї (також від Rimac) ємністю 120 кВт/год дозволяють гіперкару долати до 450 км на одному заряді.

Фото: Pininfarina Battista / Automobili Pininfarina

Оригінальний інтер'єр Battista орієнтований на водія: навколо його крісла розставлено відразу три екрана. Найактуальніша інформація (наприклад, швидкість руху) виводиться на центральний дисплей, а на бічних можуть бути розміщені імітація приладової панелі і дані навігаційної системи.



На своєму стенді в Женеві Pininfarina покаже відразу три машини Battista з кузовами, виконаними в сірому, синьому та білому відтінках. Задля демонстрації можливостей персоналізації гіперкара під конкретного покупця, мовляв.



Pininfarina повідомила, що випустить 150 таких автомобілів. До слова, стільки ж електричних гіперкарів випустить і вищезгадувана хорватська фірма Rimac. Вартість італійського новачка поки не оголошена, та можна бути певним, що усі автомобілі вже давно розкуплені колекціонерами, хоча виробництво стартує лише в 2020 році.

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