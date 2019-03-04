Бо хлопці не дорослішають, вони лиш стають більшими.

Класична відеогра Mario Kart – мега-хіт Nintendo з 1990-х років, що має армію шанувальників і сьогодні. Ця гра з’явилась в останній версії фірмової мультимедійної системи MBUX у новому Mercedes-Benz CLA.

Також цікаво: Tesla Model Y покажуть 14 березня

Під час Всесвітнього конгресу мобільного зв'язку у Барселоні, німецький автовиробник представив чотиридверку CLA з останнью версією прошивки MBUX – Mercedes-Benz User Experience з кількома новими додатками. У їх числі відеогра Mario Kart на центральному екрані автомобіля.

Насправді, вбудована у “Мерседес” гра, називається SuperTuxKart і однією з версій Mario Kart з відкритим кодом. Це крос-платформенна гра, що працює на системах Linux, MacOS, Windows, Android і останнього покоління MBUX.

Фото: відеогра SuperTuxKart як додаток у MBUX в Mercedes-Benz CLA / Mercedes

Управління в грі здійснюється за допомогою органів керування автомобіля: справжнього керма і педалей. Автомобіль при цьому створює ефект 5D-кінотеатра, вмикаючи вентиляцію, котра імітує застрічне повітря, інтинсивність обдуву залежиться від швидкості руху віртуального гонщика. Крім того, світлодіодне освітлення в інтер'єрі перемикається з червоного на зелений на початку гонки. Нарешті, коли карт гравця стикається з суперником – ремінь безпеки затягується.

Mercedes повідомляє, що найближчим часом новий додаток з’явиться на серійних машинах. Нагадаємо, що власники автомобілів Tesla ви вже зараз мають змогу зіграти в класичні відеоігри Atari на екрані мультімедійної системи свого авто.

Також цікаво: Новий Mercedes "Гелік" отримав 5 зірок EuroNCAP