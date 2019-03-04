Презентація нового електричного кросовера американської компанії Tesla відбудеться вже наступного тижня в місті Лос-Анджелес. Про це розповів генеральний директор підприємства Ілон Маск.

За його словами, показ нового електрокара, який отримав назву Tesla Model Y, пройде в четвер, 14 березня, на майданчику спеціального заходу в LA Design Studio.

Читайте також: У Франції успішно випробували гальма, надруковані на 3D-принтері

Відомо, що автомобіль буде на 10% більшим і дорожчим, ніж Model 3 - найбільш бюджетна модель даного бренду. При цьому інші характеристики виробник розкриє лише під час презентації, де відбудеться також тестовий прокат електрокара. Про це Маск написав у своєму мікроблозі в Twitter.