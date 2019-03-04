Презентация нового электрического кроссовера американской компании Tesla состоится уже на следующей неделе в городе Лос-Анджелес. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Илон Маск.

Об этом рассказал генеральный директор предприятия Илон Маск. По его словам, показ нового электрокара, который получил название Tesla Model Y, пройдет в четверг, 14 марта, на площадке специального мероприятия в LA Design Studio.

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Известно, что автомобиль будет на 10% больше и дороже, чем Model 3 – самая бюджетная модель данного бренда. При этом другие характеристики производитель раскроет лишь во время презентации, где состоится также тестовый прокат электрокара. Об этом Маск написал в своем микроблоге в Twitter.