В 2018 году Bugatti разработал и начал тестировать новые титановые тормоза. Тормозные суппорты стали крупнейшей в истории деталью, напечатанной на 3D-принтере из титана.

Их вес лишь 2,9 килограмма, что на 40 % легче обычных суппортов, используемых на Chiron.

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Bugatti установили на специальный станок, чтобы показать, на что способны тормоза. Он имитирует остановку Chiron со скорости 375 километров в час.



Тормоза, напечатанные на 3D-принтере

Во время остановки тормозной диск разогревается до температуры в тысячу градусов и напечатанный на 3D-принтере суппорт с легкостью выдерживает такие нагрузки. Интересно, что суппорт имеет много отверстий для оптимизации веса, но это никоим образом не повлияло на его эффективность.

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Напомним, что полиция напомнила водителям о тормозном пути.