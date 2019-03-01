У 2018 році Bugatti розробив і почав тестувати нові титанові гальма. Гальмівні суппорти стали найбільшою в історії деталлю, надрукованою на 3D-принтері з титану.

Їх вага лише 2,9 кілограма, що на 40 % легші за звичайні супорти, які використовуються на Chiron.

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У Bugatti встановили на спеціальний станок, аби показати, на що здатні гальма. Він імітує зупинку Chiron зі швидкості 375 кілометрів на годину.



Гальма, надруковані на 3D-принтері

Під час зупинки гальмівний диск розігрівається до температури в тисячу градусів і надрукований на 3D-принтері супорт з легкістю витримує такі навантаження. Цікаво, що супорт має багато отворів для оптимізації ваги, але це жодним чином не вплинуло на його ефективність.

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Нагадаємо, що поліція нагадала водіям про гальмівний шлях.