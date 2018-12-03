Національна поліція вирішила зробити серію інфографічних постів в Фейсбуці, які мають на меті проінформувати водіїв та пішоходів про безпеку на дорогах.

Перша інфографіка з серії #питання_відповідь про #їхало, яка вийшла 3 грудня – про гальмівний шлях.

На ній зображено три автомобіля, які їдуть з різною швидкістю – 50 км/год (максимально дозволена у місті), 80 км/год (швидкість, з якою ще нещодавно їздили наші водії в населений пунктах) та 100 км/год.

В графіках показано, що час зупинки автомобіля залежить не лише від гальмівного шляху, але й від часу реакції водія. І він тим більший, чим вища швидкість автомобіля. Таким чином, якщо при швидкості 50 км/год автомобіль зупиниться через 35 м, то при 100 км/год – через 98 м!

Окрім швидкості, гальмівний шлях автомобіля залежить від багатьох причин: маси авто, стану дороги, зношеності та типу шин, наявності ABS та інших електронних систем тощо.

Будьте уважними та не перевищуйте швидкість!

Нагадаємо, що біля поліцейської машини треба їхати зі швидкістю 40 км/год.