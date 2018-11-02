Згідно ПДР, водії, наближаючись до транспортного засобу із увімкненими синіми маячками, повинні знизити швидкість до 40 км/год. А поліція з TruCAM завжди стоїть з ввімкненими синіми маячками. То за перевищення якої швидкості штрафуватимуть водіїв? Є офіційна відповідь Департаменту патрульної поліції.

Поліція вже майже місяць здійснює контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму на автошляхах. Для цього патрульні отримали лазерні прилади TruCAM, які застосовують на ділянках доріг, позначених знаком 5.70, а екіпажі, що працюють з “Трукамами”, завжди знаходяться біля службового автомобіля з увімкненими проблисковими маячками синього кольору.

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Щоправда, саме щодо синіх мигалок виникло запитання: згідно ПДР (п. 3.5) водії, наближаючись до транспортного засобу із увімкненими синіми маячками, повинні знизити швидкість до 40 км/год. У випадку подання сигналу поліцейським – зупинитись, а продовжувати рух лише з дозволу регулювальника.

Так що ж поліція вважатиме за порушення: перевищення встановленої на окремій ділянці швидкості, чи за будь-яких умов біля мигалок діятиме ліміт в 40 км/год, згідно пункту 3.5 ПДР, за перевищення якого й штрафуватимуть? Щоб отримати відповідь на це питання, журналісти звернулись у Департамент патрульної поліції, звідки надійшла офіційна відповідь.

Отже, прилади TruCAM дозволяють здійснювати замір швидкості ТЗ на відстані до 1200 метрів, (тобто, значно раніше, ніж авто наблизиться до патрульної машини із маячками), тому поліцейські вимірюватимуть швидкість — ту, яка прописана у розділі 12 ПДР.

Разом із цим, пункт 3.5 ПДР ніхто не скасовував: наближаючись до патрульного авто (до будь-якого, не обов’язково того, біля якого встановлено TruCAM) із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, водії зобов’язані знизити швидкість руху до 40 км/год. У випадку подання сигналу поліцейським треба зупинитись, в іншому ж разі – продовжити рух далі, дотримуючись швидкості, встановленої для даної ділянки дороги.

Нагадаємо, що у Києві знизили швидкість до 50 км/год на всіх вулицях.