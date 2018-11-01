Зловмисники налагодили справжній бізнес на території близько 1000 кв. м.

Злочинна група у складі чотирьох осіб (ще один під підозрою) протягом 2018 року займалася викраденням та розукомплектуванням дорогих автомобілів, повідомляє Прокуратура Київської області.

На складах викрадачів були розібрані автомобілі Toyota, Lexus, Honda, Acura, BMW, Range Rover та Mercedes-Benz. Їх викрадали за допомогою сучасних спецзасобів - пристроїв для заглушування GPS та GSM сигналів, GPS трекерів, спеціальної техніки для зчитування кодів автомобілів.

Читайте також: в якому місті найчастіше викрадають автомобілі

"У середу, 31 жовтня, під час проведення понад 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено та вилучено автомобілі, прилади для зміни ідентифікаційних даних транспортних засобів, заготівки для технічних паспортів та голографічні захисні елементи для техпаспортів, автомобільних номерних знаків та інші допоміжні засоби, пристосовані для вчинення незаконних дій, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом", - повідомляє прокуратура Київської області.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, які автомобілі найчастіше викрадають в Україні.