У Нацполіції нагадують, що з 1-го листопада 2018 року максимально дозволена швидкість руху транспортних засобів на усіх вулицях і проспектах без виключень в місті Київ становить – 50 км/ч.

На початку жовтня депутати Київради, проголосувавши за відповідний проект рішення, дозволили київським автомобілістам їздити на 17-ти столичних вулицях зі швидкістю до 80 км/год.

Читайте також: Законопроект, що запускає фотофіксацію порушень ПДР, вже в Раді

Однак, як нагадують в поліції, це правило діє лише з 1-го квітня по 1-е листопада. Також наголошується, що в поточному році на 17-ти дільницях не були встановлені відповідні знаки (80 км/год), оскільки цей дозволений ліміт після голосування в міськраді, діяв лише два тижні. Але в 2019, до 1-го квітня, ці знаки обов'язково будуть встановлені.