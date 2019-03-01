Разом з ним і Honda CR-V. А у іспанського кросовера Seat Tarraco навіть 5 з плюсом!

Експерти незалежної організації EuroNCAP перевірили безпеку трох позашляховиків: Mercedes-Benz G-Class, Honda CR-V та Seat Tarraco. Усі вони отримали п'ять зірок з п'яти можливих, а іспанській машині ще й п’ять з плюсом поставили за фронтальний удар.

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Новий “Гелік” набрав у фронтальному краш-тесті 34,6 бали – це 90% від максимального результату. При цьому експерти відзначили слабкий захист грудей водія при ударі об бар'єр, що деформується і високий ризик отримання важких травм грудної клітки задніх пасажирів при фронтальному ударі по всій ширині. Також існує ризик хлистової травми шиї для пасажирів задніх крісел, при ударі ззаду.



Гібридна версія кросовера Honda CR-V здобула 35,7 балів або 93% від максимуму. Фахівці EuroNCAP звертають увагу на недостатній захист грудної клітки водія при бічному ударі об стовп, а також вкрай низький захист від хлистових травм для задніх пасажирів.



Seat Tarraco отримав дуже високу оцінку за результатами краш-тесту – 37,1 бала або 97%. Кращий результат зміг показати лише Volvo XC60 у 2017 році, котрий набрав 37,2 бала.



Втім, екперти відзначили лише “достатній” захист грудей водія і задніх пасажирів при фронтальному ударі об бар'єр, що деформується і по всій ширині кузова відповідно. Також для задніх пасажирів існує високий ризик отримання хлистових травм шиї при ударі ззаду.

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