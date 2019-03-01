Шалена потужність і широкий кузов роблять LC 500 від Artisan Spirit справжнім вбивцею суперкарів.

Artisan Spirit Lexus LC 500 Black Label GT змусить вас забути і про LFA, і про нову Supra, а може й про межі дозволеного.

Також цікаво: Британський виробник трекових спорткарів представив свій перший дорожній суперкар

Тюнінг-ательє Artisan Spirits з Токіо, вже 20 років будує карбонові спорткари, а іноді створює офіційні проекти для автовиробників. Розкішне купе LC – одна з числених моделей Lexus, для якої тюнери створили власну версію. І вона, здатна посоромити багато дорожчих автомобів з категорії суперкарів. А ще – стати гідним суперником іншому широкому LC 500 від Wald International.



Широченні арки і бампери, занижений кузов, акуратний задній спойлер Nürburgring Pack –у зовнішності автомобіля чути відголоски LFA. А з технічного боку LC став навіть кращим за старшого брата.



Перепрошивка електроніки двигуна збільшує віддачу оригінального V8 LC 500 з 470 до 518 к.с. Це вельми помітне зростання, що дозволяє поставити спорткупе від Lexus в один ряд з Mercedes-AMG GT S.



Разом зі збільшенням потужності клієнтам пропонується посилити й іншу вузли – замінити гальма на компоненти від Brembo, підвіску – від KW, гоночні сидіння від Sparco, а кузов зміцнити каркасом безпеки.

Artisan Spirit пропонує кілька різновидів комплекта Black Label GT для Lexus LC 500 з різними задніми бамперами, вихлопними патрубками та колісними дисками. Вартість комплекту становить 10,7 тисяч доларів за звичайний і 12,5 тисяч – за карбоновий.

Також цікаво: Роздивляємось електричний хетчбек el-Born від Seat