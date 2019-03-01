У Мережі опублікувані зображення першого електрокара Seat, спорідненого з електричним хетчбеком Volkswagen I.D.

Електричний хетчбек Seat el-Born отримав досить агресивний дизайн, з яким він може піти у серійне виробництво.

Також цікаво: Забудьте про Tesla Model 3 – на сцену вийшов Polestar 2

Новий електрокар позиціонується як передсерійний прототип, тому оснащений традиційними бічними дзеркалами. Назва el-Born поки що не підтверджена, так само як і те, чи збереже серійна модель агресивний обвіс з дифузором і бічними спідницями з вінглетами, як у цього концепту.

Салон Seat el-Born перегукується з інтер’єром нещодавно представленого електричного крос-купе Cupra Formentor. У них загальна архітектура, екран мультімедійної системи й кермо. Судячи з вигляду салону, він вже повністю готовий до конвеєру.

Перший електрокар Seat збудований на модульній платформі Volkswagen MEB і матиме ті ж силові агрегати що й електричний хетчбек серії I.D. Останній отримав силову установку потужністю у 204 к.с. із запасом ходу до 500 кілометрів, тоді як Seat el-Born обіцяно лише 420 кілометрів автономного пробігу. Деталі компанія розкриє під час прем’єри у Женеві 5 березня.

Також цікаво: Гібридному кросоверу Kia Niro освіжили зовнішність у стилі електричного e-Niro