Фейсліфтингову модель буде представлено на Женевському автосалоні.

Дизайн гібридів Kia Niro Hybrid та Niro Plug-in Hybrid e-Niro був підведений під стиль електричної версії e-Niro, котра вийшла на ринок останньою і тому виглядає сучасніше. Дебют оновлених гібридів Niro відбудеться на Женевському міжнародному автосалоні 5 береня.

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З 2016 року Kia продала більше 270 тисяч компактних кросоверів Niro, з них понад 100 тисяч – у Європі. Наприкінці 2018 року південнокорейська компанія вивела на ринок повністю електричну модифікацію e-Niro. А цього року обидві “напівелектричні” моделі набудуть більш сучасного вигляду e-Niro.

“Niro став одним з найважливіших драйверів зростання для Kia на європейських ринках, саме ця модель – основна в усій нашій стратегії виробництва автомобілів, що в тій чи іншій мірі використовують електричну енергію. Ефектний дизайн в типовій для кросовера стилістиці, функціональність і практичність, низький рівень шкідливих викидів і низька вартість володіння – усе це робить Niro цікавою пропозицією як для індивідуальних клієнтів, так і для корпоративних парків. Зараз, отримавши оновлений дизайн, ставши ще кращим у плані якості, сімейство Niro стане ще привабливішим”, – вважає операційний директор Kia Motors Europe Еміліо Еррера.

Окрім змін у зовнішності, кросовери отримали кілька нововведень і всередині: покращилась якість оздоблювальних матеріалів, з’явився 10-дюймовий TFT-монітор, а панель приладів Supervision виконана на екрані з діагоналлю у 7 дюймів.

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Усьому сімейству Niro запропоновані нові можливості персоналізації. Також, на відміну від багатьох інших гібридних моделей, Niro може бути оснащений опціойним тягово-зчіпним пристроєм, що дозволяє буксирувати оснащений гальмівною системою причіп масою до 1300 кг.

Силова установка Niro базується на економічному бензиновому двигуні 1.6 T-GDi з безпосереднім уприскуванням пального. На гібридних версіях у парі з ним працює блок літій-іонних полімерних акумуляторів з запасом енергії 1,56 кВт-год (для Niro Hybrid) або 8,9 кВт-год (для Niro Plug-in Hybrid). Запас ходу з використанням виключно електричної тяги у Niro Plug-in Hybrid в умовах міста становить до 65 км, а при замірах за методикою WLTP в комбінованому циклі – 49 км.

Європейські продажі KIA Niro Hybrid і Plug-in Hybrid почнуться в другому кварталі 2019 року. Обидві моделі очікуються і в Україні і продаватимуться разом з електричною.

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