Легковий автомобіль був повністю засипаний снігом, акумулятор не працював, вікна не відкривались, однак жінка була геть безтурботною.

Сауз Лэйк Тахо – найбільш густонаселене місто округу Ельдорадо у штаті Каліфорнія. Нещодавно там випала рекордна для теплої місцевості кількість снігу і муніципалітет почав оперативну очистку доріг і вулиць, однак в одному з житлових районів зіткнувся з несподіваною перешкодою.

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Видання Аutoblog повідомляє, що 17 лютого на одній з вулиць міста Сауз Лэйк Тахо снігоочисна машина несподівано вдарила задню частину машини, припаркованої на узбіччі і повністю вкритої снігом. Від удару багажник машини відчинився. Робітники почали відкопувати автомобіль, аби прибрати його з вулиці евакуатором і продовжити роботу. Однак раптом один з них помітив жіночу руку, що лягля на віконну шибку зсередини машини.

“Вона не намагалась вийти і до того часу, як її помітили, не видала себе жодним звуком”, – зазначив пізніше речник міста Кріс Фйоре. Коли ж машину все ж відкопали, жінка відмовилась від медичної допомоги і просто пішла собі геть, а її автомобіль був переміщений на муніципальну парковку.

Імені жінки поліція не називає, оскільки закону вона не порушувала. Вона повідомила робітникам, що провела у машині більше п’яти годин. При цьому була абсолютно спокійною, незважаючи на те, що знаходилась, фактично у пастці, оскільки акумулятор машини був розряджений, що робило неможливим обігрів салону чи відкриття вікон. “Усе могло скінчитись значно гірше”, – наостанок зазначив Кріс Фйоре.

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