Це той випадок, коли "переночувати в машині" можна краще, ніж у власному ліжку!

Бувалим мандрівникам не звикати до польових умов, серед яких ночівля у машині – буденна річ. Та чому б не зробити таку ночівлю максимально комфортною? Щоправда, заощадити на проживанні у такому разі вже не вийде.

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Поблизу славетного німецького міста Штутгарт – колиски Mercedes-Benz та Porsche, а саме у містечку Бьоблінген, розташований виставковий центр Motor World. Він знаходиться на території колишнього аеродрому, а у приміщенні диспетчерського центру нині знаходиться тематичний готель під назвою V8 Hotel.

У лобі готелю виставлено ​​колекцію гоночних болідів, серед яких є автомобілі від 1920-х років до початку 21 століття. Та автомобілі тут не лише у фойє, вони повсюди. Номери мають різні категорії (одномісний, люкс тощо), котрі позначаються тут моторними індексами від V4 до V8.

Фото: готель V8 Hotel у Штутгарті / з вільних джерел

У люксових номерах V8 ліжка зроблені з деталей справжніх автомобілів! Тож тут можна переночувати у Mercedes, Ferrari, BMW, Mini, Porsche, Alfa Romeo тощо.

Є у готелі також номер “Автомийка” з величезними щітками, “Кінотеатр під відкритим небом” – з Cadillac’ом, а також кімната Route 66 з портретом Джеймса Діна і тентом над ліжком.



V8 Hotel – чотиризірковий, тож і ціни відповідні: за одну ніч доведеться заплатити щонайменше 150 євро.

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