Затриманим порушникам чутливий комп увімкнув музику Баррі Уайта та не заважав насолоджуватись одне одним. Справжнє романтичне побачення на задньому сидінні патрульної машини.

Поліцейський з міста Форт Пірс у Флориді проявив надзвичайну толерантність до пари затриманих підозрюваних. Його керівництво вважає, що навіть надмірну.

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Офіцер поліції Даг МакНіл затримав двох молодих людей за підозрою у крадіжці з супермаркету. 23-річний Закері Моеллендік та 24-річна Кріста Лі опинились на задньому сидінні патрульної машини, однак молодий чоловік був без наручників, а у дівчини “браслети” хоч і були, та руки її були не за спиною. Та це, здається, найменше з порушень протоколу, які допустив офіцер МакНіл.

Відео, зняте нагрудною камерою поліцейського та реєстратором всередині машини демонструють вкрай дивне виконання Дагом своїх обов’язків. Перш за все, перед тим, як посадити затриманих у машину, поліцейський дозволив парочці перекур. Далі, як свідчить відео, він не заперечував, коли затримані почали цілуватись. Більше того, поліцейський навіть увімкнув для них романтичну композицію “Не можу насититись твоїм коханням” Баррі Уайта.

А за офіційною версією слідства парочка навіть здійснила статевий акт на задньому сидінні поліцейської машини. Хоча цей факт офіцер МакНіл спростовує. Тим не менш, на відео можна побачити, що молодик обіймає свою подругу, сидячи з голим торсом, а частина відео – вирізана.



На останок Даг МакНіл навіть дозволив закоханим ще раз покурити, причому цього разу вже у машині. “Здається нам не можна тут курити” – “Взагалі так, та я не проти” – такий діалог відбувся між затриманими і копом. Після цього Закері Моеллендік спокійно запалив, причому спосіб, у який він розпалював цигарку, викликає сумніви у тому, що вона була звичайна.

Наразі МакНіла відсторонено від виконання обов’язків строком на 20 днів до завершення внутрішнього розслідування. Як склалась доля закоханих – не повідомляється.

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