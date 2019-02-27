Задержанным нарушителям чувствительный комп включил музыку Барри Уайта и не мешал наслаждаться друг другом.

Полицейский из города Форт Пирс во Флориде проявил необычайную толерантность к паре задержанных подозреваемых. Его руководство считает, что даже чрезмерную.

Также интересно: Сервисные центры МВД продолжают требовать сертификат соответствия для первой регистрации авто

Офицер полиции Даг МакНил задержал двух молодых людей по подозрению в краже из супермаркета. 23-летний Закери Моеллендик и 24-летняя Криста Ли оказались на заднем сиденье патрульной машины, однако молодой человек был без наручников, а у девушки "браслеты" хоть и были, но руки ее были не за спиной. Но это, кажется, меньшее из нарушений протокола, которые допустил офицер МакНил.

Видео, снятое нагрудной камерой полицейского и регистратором внутри машины демонстрируют крайне странное выполнение Дагом своих обязанностей. Прежде всего, перед тем, как посадить задержанных в машину, полицейский позволил парочке перекур. Далее, как свидетельствует видео, он не возражал, когда задержанные начали целоваться. Более того, полицейский даже включил для них романтическую композицию “Не могу насытиться твоей любовью" Барри Уайта.

А по официальной версии следствия парочка даже осуществила половой акт на заднем сиденье полицейской машины. Хотя этот факт офицер МакНил опровергает. Тем не менее, на видео можно увидеть, что молодой человек обнимает свою подругу, сидя с голым торсом, а часть видео – вырезана.

На последок Даг МакНил позволил влюбленным еще раз покурить, причем на этот раз уже в машине. "Кажется нам нельзя здесь курить" – "Вообще так, и я не против” – такой диалог состоялся между задержанными и копом. После этого Закери Моеллендик спокойно закурил, причем то, как он разжигал сигарету, вызывает сомнения в том, что она была обычная.

Сейчас МакНил отстранен от исполнения обязанностей сроком на 20 дней до завершения внутреннего расследования. Как сложилась судьба влюбленных – не сообщается.

Также интересно: Видео: кортеж Порошенко прыгает по дорожным колдобинам