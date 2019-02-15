Упрощение механизма получения сертификата соответствия, пока необходимого для первой регистрации авто, не означает его отмену.

Согласно действующему законодательству, сертификат соответствия есть в перечне документов, необходимых для получения услуги первичной регистрации транспортного средства на территории Украины.

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"Это требование регламентирует статья 31 Закона Украины "О дорожном движении", в которой указаны основные условия ввоза на территорию Украины транспортных средств. В частности, в статье говорится, что транспортные средства, ввезенные на территорию Украины, подлежат проверке на соответствие экологическим нормам или должны иметь сертификат, выданный уполномоченным на это Секретариатом ЕЭК ООН административным органом. Сейчас данная норма действует и может быть отменена только путем внесения изменений в Закон Украины "О дорожном движении", – говорят в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.

"В то же время, у Правительства есть цель упростить процедуру таможенного оформления и уменьшить перечень необходимых документов для растаможки транспортного средства ввозимого из страны ЕС. Таким образом, изменения будут касаться исключительно процедуры таможенного оформления. Процедура первой государственной регистрации не изменилась и сертификат соответствия остается в перечне необходимых документов", – сообщают в МВД.

Напомним, что ведущие эксперты отрасли считают требования законодательства относительно получения сертификата соответствия коррупционными. "Я давно говорю об автоматическом признании европейского сертификата (практически та же отмена) и лоббирую в ВР и КМУ соответствующие изменения", – говорит директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Зачем нашим сертификаторам проверять опасный ли для украинцев "Мерседес"? Это уже давно в ЕС сделали! Но все упирается в то, что наши государственники требуют взаимного признания сертификатов. Мол, Украина признает сертифиикат ЕС, а ЕС признает сертификат Украины. Но ЕС отказывается признавать наши сертификаты. Договор о взаимном признании у нас подписан только с Вьетнамом и еще с кем-то, здесь наша власть уперлась, ЕС тоже", – объясняет Олег Назаренко официальную причину отказа чиновников.

Но есть и другая, неофициальная, и, пожалуй, настоящая причина. О ней даже сняли весьма достойное видео: